Vídeos: Claudia Leitte é vaiada e recebida com coro de Lula em show

A cantora Claudia Leitte se apresentou na Micareta Salvador, nessa sexta-feira (4/11), e foi vítima de vaias por parte da plateia. O público do evento em Salvador interrompeu o show da loira com gritos e vaias em homenagem ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o público gritando o nome de Lula, enquanto a cantora apenas olha para a plateia da Micareta Salvador. Assista:

a cara da claudia leitte quando começam a puxar o coro pra lula kkkkk ela merece muito pic.twitter.com/UUyyeAye94 — matheus (@whomath) November 5, 2022

Cláudia Leitte engolindo um olé olé olá Lula Lula! Toma!

pic.twitter.com/78DYajCrTO — Gabriel Gatti #Lula13🚩🇮🇹 🇧🇷 (@Gattiaosta1) November 5, 2022

Claudia Leitte fica incomodada após fãs gritarem por Lula: pic.twitter.com/GklC7FrDOJ — QG do POP (@QGdoPOP) November 5, 2022

No momento dos gritos, Leitte cantava a música Chame Gente. Ela tentou falar com os fãs, mas foi vaiada por parte deles.

“Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse Claudia.

Entenda a confusão com Claudia Leitte

Durante o período das eleições, Claudia Leitte se envolveu em uma série de polêmicas. Mais recentemente, o público da cantora criticou o fato dela apoiar a causa LGBTQIA+, mas se aproximar de pautas conservadoras.

Alguns fãs notaram que Claudia seguiu e foi seguida de volta pelo pastor bolsonarista André Valadão. Em sua conta no Instagram, o religioso publicava notícias falsas sobre Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral.