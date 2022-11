Viúva de Guilherme de Pádua diz que ele morreu em seus braços

“Eu fui a pessoa mais feliz ao seu lado, nem sei agora como vou sobreviver sem você. Você se foi, mas me deixou uma mulher melhor e mais madura em todos os sentidos, e o melhor, ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais. Está ao lado do pai, e agradeço por ter morrido em meus braços, porque pude me despedir muito de você. Seu sofrimento e o julgamento das pessoas acabaram, meu amor, fique em paz agora. Você não sentiu dor e só dormiu em meus braços. Já já a gente se encontra e espero que seja breve, porque não sei se conseguirei estar aqui sem você. Outro homem igual ou melhor que você jamais irá ter nessa Terra, então me espere aí no céu, porque vou ser sua eterna esposa”, finalizou ela.