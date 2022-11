Viúva de Leandro posa com o neto mais novo deles e se declara

A viúva do cantor Leandro, ex-dupla de Leonardo, posou com seu neto mais novo, em um lindo clique. A ex-modelo Andréa Mota foi a segunda esposa do sertanejo e juntos eles tiveram dois filhos.

Os dois herdeiros foram batizados em homenagem ao pai – Leandrinho (que leva o nome do artista) e Lyandra. Ambos tiveram pouco contato com o cantor que partiu em 1998, deixando quatro filhos, no total.

Nas redes sociais, Andréa encantou com seu netinho caçula. O pequeno José é o primeiro filho da dermatologista Lyandra Costa. O bebê nasceu do relacionamento da médica com Lucas Santos, de que está noiva. O garotinho tem quatro meses de vida.

Na foto, ele posa no colo da vovó e com a mamãe junto. O pequeno olha para a câmera e surge um com biquinho pra lá de fofo na hora do registro. “Muito amor envolvido”, se declarou a viúva de Leandro.

Recentemente, Andréa Mota fez uma linda declaração aos netinhos, em seu perfil. Além de José, ela também é avó do Antônio, filho de Leandrinho. O bebê completou seu primeiro ano de vida, em agosto deste ano.

“Vovó ama demais. Os melhores pais são promovidos a avós. As avós seguram as nossas mãozinhas por um instante, mas os nossos corações para sempre! Quem dera todos os lugares do mundo fossem como o colo carinhoso de vovó coruja. Vovó ama, vovó cuida, vovó protege, vovó mima”, escreveu.

Uma internauta concordou com Andréa e respondeu: “Verdade, parabéns para nós vovós”. Outra comentou: “É uma bênção de Deus ser avó”. Uma admirou: “Que lindo amor de vovó”. E ainda outra elogiou: “Muito lindo esse carinho de vocês”.

Nas redes sociais, a mamãe do José também dividiu com os fãs família um divertido momento com o filhote. Na imagem, o pequeno está se refrescando e fazendo uma boa farra! “Mamãe e Jujé fazendo o programa preferido dele!!”, legendou a filha de Leandro.