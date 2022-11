William e Kate despertaram a ira de parente com quebra de protocolo

Diferentemente de astros do pop e cinema, os integrantes da realeza não tendem a posar para selfies. Até então considerado um protocolo rígido, os membros da dinastia Windsor costumavam recusar as fotos educadamente por estarem a serviço da monarquia. Entretanto, os príncipes de Gales, William e Kate Middleton, têm adotado uma postura diferente e aceitado os cliques. No ponto de vista de um especialista, a “abordagem calorosa do casal” pode ter despertado a “ira” de um parente dos futuros rei e rainha do Reino Unido.

Na semana passada, William e Kate visitaram Scarborough, cidade ao norte da Inglaterra. Durante o compromisso oficial, os príncipes de Gales posaram várias vezes para selfies com os súditos, o que tecnicamente vai contra a tradição da monarquia. De acordo com o expert Neil Sean, a princesa Anne pode ter se sentido “ofendida pelos gestos” dos pais de George, Charlotte e Louis. “[eles] começaram uma nova maneira de realizar visitas reais”, defendeu o comentarista.

Ao longo do vídeo publicado em seu canal no YouTube, o Neil Sean’s Daily Headline, o especialista real fez o seguinte apontamento: “O casal poderia arriscar a ira da princesa Anne”. Ele, então, questionou: “Os novos príncipes de Gales a ofenderam?”. Na avaliação do expert, a filha da falecida rainha Elizabeth não gosta nem costuma romper com as normas da realeza. “Ela vem de uma época em que o protocolo era incrivelmente importante”, ponderou.

Na gravação, Neil Sean lembrou de uma conversa que teve com a princesa real. “Embora tenha tido que se adaptar na era moderna, ela me disse que não conseguia entender por que as pessoas queriam filmas eventos em seus telefones, em vez de aproveitarem o momento”, recordou.

Anne tem 72 anos, enquanto William e Kate estão com 40. Conforme destacou o expert, a falecida rainha também teria ficado incomodada com as atitudes do casal.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Sean salientou que “Anne simplesmente não entende” as mudanças planejadas pelos príncipes de Gales. “Fontes no palácio me disseram que é assim que William e Kate querem conduzir as coisas, que se trata de alcançar as pessoas que vieram vê-los”, endossou o comentarista real. Ele frisou a respeito da rainha consorte ter colocado o braço em torno do ombro de um homem. “Isso não teria acontecido alguns anos atrás”, esclareceu.

Em entrevista ao portal britânico OK!, o ex-mordomo real Grant Harrold ressaltou que a “abordagem tátil” dos integrantes da dinastia Windsor com os súditos “veio para ficar”. “Acredito que William e os outros membros da realeza mais jovens perceberam que não podem se safar sendo indiferentes”, enfatizou. Segundo o ex-colaborador, a natureza afetuosa do príncipe de Gales foi herdada da falecida mãe, Lady Di.