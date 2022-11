Xuxa e Angélica homenageiam Eliana por aniversário de 50 anos

Eliana completou 50 anos na terça-feira (22) e ganhou mensagens carinhosas das amigas Xuxa e Angélica.

No seu perfil, a Rainha dos Baixinhos postou um vídeo com vários momentos das duas, inclusive de programas que elas gravaram juntas.

“Li, que você e sua linda família tenham momentos lindos! Pena que não estamos mais tanto tempo juntas, mas vontade não falta“, legendou Xuxa. Ao ver a publicação, a aniversariante comentou: “Ahhh, minha rainha!”.

Na sua conta, Angélica também fez um compilado de registros com Eliana e escreveu: “Hoje é o dia dela, da minha sagitariana favorita! Amiga, te desejo tudo de bom nesse mundo todinho! Você é uma mulher de muita luz! Que sua nova fase seja banhada de muito amor, saúde, felicidade e alegria. Feliz aniversário, Li”.

Nos comentários das homenagens, os seguidores reagiram. “Como são lindas. Feliz vida, Eliana”, desejou uma fã. “Cara surreal isso, vocês não sabem como é importante ver vocês unidas”, pontuou um internauta. “Xuxa, Angélica e Eliana patronas da infância dos baixinhos 80, 90, 2000”, exaltou um terceiro.

Eliana fala sobre os 50 anos

No seu perfil do Instagram, a apresentadora postou uma parte de uma entrevista que deu para a página Garotas Estúpidas, em que refletiu a respeito da idade.

De acordo com Eliana, ela é uma mulher antenada, afim de aprender sempre, com alegria e vivacidade. Destacando seus 50 anos, a famosa garantiu que está feliz com eles.