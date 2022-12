Acre possui pouco mais de 20 psicólogos para cada 100 mil habitantes, diz CFP

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) disponibiliza, em sua página na internet, o número de psicólogos devidamente cadastrados na profissão. A psicologia brasileira é formada por 433.932 profissionais, de acordo com os dados do site, atualizados em 19/12/2022.

Destes profissionais, 2.379 estão no Acre, cerca de 0,5% do total, o que dá 26 psicólogos para cada 10.000 habitantes do estado. Para efeito de comparação, São Paulo possui o maior número de profissionais, com 121.264 psicólogos (as) no estado mais populoso do país.

Levando em conta os números do Acre e a proporção por habitantes, o estado acreano possui uma média considerável de profissionais, uma vez que uma boa parte da população ainda não busca o atendimento psicológico, como lembra a psicóloga Neli Silva.

“Eu percebo que no nosso estado o número de profissionais formados está expandindo, mas alguns não atuam na área. Contudo, acredito que pelo número ainda mediano de procura, os profissionais que aqui atuam conseguem dar conta. Mas se cada habitante buscasse atendimento psicológico, não seria suficiente”, diz.

A psicóloga clínica também lembra que nem todo profissional que aqui se forma, permanece no estado. “A migração de profissionais é notória. Levo em consideração colegas de profissão que deixaram o Acre, não necessariamente com intuito profissionais, mas com o objetivo de qualidade de vida. A psicologia nos dá essa possibilidade de recomeço”, conta Silva.

Independente do número de profissionais, a psicologia vem cada vez mais ganhando importância na sociedade, principalmente após a recente pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, que trouxeram a preocupação com a saúde mental para o debate público. “A pandemia ampliou a possibilidade do cuidado da saúde mental, foi nítido para nossa categoria. Infelizmente foi nessa situação”, destaca Neli que, além de psicóloga clínica, já ajudou a formar outros profissionais como professora de graduação na FAAO.