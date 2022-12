Aos 58 anos, Roberta Close posa de maiô decotado em dia de praia

A modelo e empresária Roberta Gambine, mais conhecida como Roberta Close, de 58 anos, uma das maiores musas do Brasil nos anos 1980 e 1990, usou seu Instagram, nesta segunda-feira (26), para postar cliques em dia de praia. Os registros foram publicados por ela com looks decotados.

Além de um maiô branco, com direito a toalha na cabeça e óculos escuros, Roberta ainda usou um modelito florido combinando com colares e óculos escuros coloridos.