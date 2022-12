Após hospitalização de Gloria Maria, TV Globo se manifesta

Gloria Maria é admirada por seu trabalho no telejornalismo e, por sua garra na esfera pessoal. A apresentadora que já enfrentou uma cirurgia no cérebro em 2019, voltou a ser hospitalizada. Desta vez, a jornalista luta contra um tumor no pulmão e está em fase de tratamento.

À coluna, a TV Globo informou com exclusividade sobre o estado de saúde de sua funcionária, que precisará se ausentar do trabalho. “Gloria Maria está afastada do ‘Globo Repórter’ dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, dizia o texto.

Polêmica com influencer

Gloria Maria se envolveu em uma polêmica na web, ao se deparar com o perfil ‘‘Viaje Sem Limites’ da influenciadora digital Nataly Gabrielly. A irritação da apresentadora do ‘Globo Repórter’ aconteceu quando ela leu na biografia da jovem, a seguinte afirmação: “Primeira mulher brasileira negra, visitando todos os países do mundo em tempo recorde”.

A jornalista então mostrou sua indignação, deixando um recado na última publicação da blogueira. “Querida, você não pode dizer que é a primeira mulher brasileira negra a visitar todos os países do mundo”, iniciou Gloria.

Na sequência, a famosa detalhou o motivo que Nataly não poderia se identificar dessa forma: “É feio. Fica parecendo que você quer se aproveitar do trabalho e do sucesso de quem veio antes, e continua percorrendo o mundo por destino e paixão. Humildade faz parte da sabedoria”, disparou ela, que já percorreu o mundo em mais de 50 anos de profissão.

A jovem então, respondeu Glória, e explicou melhor o que quis dizer: “Olá queria Gloria Maria. Obrigada pelo comentário, e fico feliz que chegou aqui no ‘Viaje Sem Limites’. Estou numa jornada para conhecer todos os países do mundo, em tempo recorde, disputando com uma norte-americana”, ressaltou.

De maneira gentil, Nataly Gabrielly prosseguiu com seu relato, afirmando o quanto admira a jornalista da TV Globo. “Você é uma inspiração para mim e abriu caminhos e portas para muitos, principalmente para mim. Eu não terminei a viagem, não me intitulo a primeira a visitar todos os países, mas, sim, a caminho”, concluiu.