Blog do Ton: Se transição foi ‘feira da democracia’, como disse ex-ministro, chegou a hora da xepa

“Foi uma transição com maior participação que já aconteceu, talvez, no continente americano. A gente tinha a impressão de uma grande feira da democracia”. Não foi eu quem disse, mas Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento e das Comunicações nos governos Lula e Dilma.

Sua romântica declaração foi para definir o grupo de trabalho criado para preparar o terreno para o terceiro mandato de Lula. Fala em entrevista veiculada neste sábado (17) pela Revista Brasil TVT, da Rede TVT. A íntegra do comentário você confere na web.

Deputada federal recém diplomada, Marina Silva ainda espera uma resposta da equipe presidencial sobre uma composição envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, onde é tida por tudo e todos como a favorita. O Lula está dando um chá de cadeira nos acreanos Marina Silva e Jorge Viana.

E, com relação a Marina, esse chá tem um motivo: o PT tem batido o pé sobre o assunto de entregar o Meio Ambiente nas mãos de Marina. O partido deve achar que ganhou as últimas eleições sozinho. Quer dizer que se a transição foi a feira da democracia, chegou a hora da xepa? É esperar para ver.

Simone Tebet

Outra que recebe chá de cadeira do PT é Simone Tebet. Tenho lá minhas diferenças ideológicas com Tebet, mas a atuação da senadora na campanha vitoriosa é inegável. Foi cabo eleitoral das mais fervorosas.

Monstro de 2026

A campanha da frente ampla, pelo visto a depender do PT, não deve ser o governo da frente ampla. Com essa atitude, e com tudo que tem sido notícia na imprensa, o PT está deixando escancarado que tem um medo: o monstro de 2026.

Amilton Costa

Um dos vereadores que mais tenho notícia, lá das bandas de Capixaba, é Amilton Costa (UB-AC). É o atual presidente da Casa. À frente da presidência, promoveu uma reformulação no quadro, garantiu 20% de aumento salarial para os servidores, foi à Brasília conseguir recursos – destes, R$ 450 mil para a Câmara, R$ 250 mil ampliação, caminhonete nova – e o dinheiro está na conta. Amilton tenta reeleição nesta terça-feira (20) para executar e transformar em realidade tudo que sonhou e plantou.

Gratidão

Como presidente da Câmara, brigou pelos servidores e representou bem os vereadores. E como vereador, correu os quatro cantos do município para saber as necessidades de todos que ali residem. Perguntado sobre esses dois anos de trabalho, Amilton afirma: “O sentimento é de gratidão”. Espero que venha a merecida reeleição.

Fogos com estampido

Não adianta ser uma fábrica de leis. Elas precisam ser cumpridas. Acertada a medida do governo, que cria mecanismos para garantir o cumprimento da medida apresentada pelo deputado Pedro Longo, que proíbe fogos com estampido.

Bola dentro

Sem os instrumentos do executivo para que se façam valer as leis, elas são apenas um pedaço de papel com a assinatura de alguém muito importante. E medidas como essa dos fogos com estampido são importantes por uma série de razões; no caso desta em especial, vão desde a proteção aos animais até o bem-estar de pessoas com deficiências.

Também conta

O tempo dedicado pelas mães à criação dos filhos também conta para a aposentadoria. Pelo menos é o que propõe Perpétua Almeida (PCdoB-AC). Medida acertada e justa. Repercutiu em sites da área de educação. De acordo com status no site oficial da Câmara, a matéria aguarda designação de relator na Comissão de Seguridade Social e Família.

Alternativa

Com o veto do STF envolvendo as emendas de relator, o Congresso já discute uma alternativa. Parlamentares discutem a possibilidade de tornar de execução obrigatória os recursos provenientes destas emendas. Ou seja, se tornariam emendas impositivas, o que tiraria do Governo um maior controle e poder de barganha.

Cheque-mate

“O cheque-mate de Arthur Lira pode ser a inserção desse ponto dentro da PEC da Transição ou no novo orçamento, que tramita no Congresso”. De uma figurona que transita por ali.

Pense três vezes

Que o deputado Jenilson Leite pense uma, duas ou até mesmo três vezes antes de escolher um novo partido. Se é que precisa. No PSB ele tem status de protagonista e faz parte de um partido leve, sem histórico ruim e personalidades que poderiam prejudicar sua ótima imagem.

Marcus Alexandre

Ouvi dizer que é de um partido mais ou menos assim que o ex-prefeito Marcus Alexandre precisa para disputar a prefeitura daqui dois anos… Será? O maldoso comentário veio de uma figura que permeia pelos grupos de esquerda.

Bate-rebate

– Em pleno 2022, as pessoas ainda precisam fingir que são mais ou menos intelectualizadas que outras pelo tipo de conteúdo que consomem.

– Essa lista dos solteiros mais cobiçados do Acre é puro entretenimento. As pessoas precisam se divertir mais. Guardem o ódio para vocês.

– Conheço pessoas ultrainteligentes que assistem BBB e acéfalos que ouvem a sinfonia de Bethoven.

– Gostou? Lê, curte, compartilha. Não gostou? Segue sua vida.

– Coisas assim me fazem lembrar daquele tipo de comentário: “Nossa, essa notícia mudou a minha vida”.

– Certa vez, um feliz social media do ContilNet teve a coragem de responder: “A notícia foi concebida para informar. Sua vida quem muda é você”.

– Simples assim!

– Estou pensando seriamente em elaborar a lista dos políticos mais cobiçados (…)

– (…) Pela Receita Federal!

– Apostas? Sugestões? Palpites?