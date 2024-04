“Muito gostosa para deixar passar”, diz jogador sobre Pabllo Vittar

Ela afirmou ainda que não diria em qual time ele joga, porque ficaria “muito fácil” descobrir quem era. Mas deu uma dica: “Ele é mais alto que eu”.

Saiba quem é o jogador de futebol que viveu affair com Pabllo Vittar

A revelação de Pabllo Vittar sobre um suposto affair com um jogador de futebol famoso acendeu a curiosidade dos internautas sobre a identidade do atleta. De acordo com o colunista Leo Dias, o mistério acabou: trata-se de Polidoro Júnior.

Polidoro é zagueiro, tem 27 anos e ficou conhecido por namorar a ex-A Fazenda Jojo Todynho. Jogando pelo time US Ivry, na França, o rapaz também se relacionou com Karol Conká.