Bolsonaro é aconselhado a sumir por três meses das vistas da Justiça

Jair Bolsonaro foi aconselhado a sumir durante os três primeiros meses do governo Lula do noticiário e, principalmente, das vistas da Justiça.

Segundo aliados do presidente, Bolsonaro deveria usar o período nos Estados Unidos para submergir e aproveitar o interesse no começo do governo Lula e nas disputas pelas Presidências da Câmara e do Senado para sair de evidência.

Embora a tarefa seja difícil para alguém acostumado aos holofotes como Bolsonaro, o conselho tem sido reforçado com o argumento de que, nos primeiros meses do governo petista, haverá por parte dos eleitores de Lula uma cobrança para que Bolsonaro seja punido.

E, sem foro privilegiado, o em breve ex-presidente estará vulnerável à ordem de prisão de qualquer juiz de primeira instância.