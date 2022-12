Chefs renomados defendem uso do ouro na gastronomia e explicam sofisticação do elemento

Na arte da gastronomia vale (quase) tudo para transformar o ato de nos alimentarmos em uma experiência prazerosa. Mas além do sabor e dos aromas, o visual também impressiona e pode nos fazer “comer com os olhos” antes mesmo da primeira garfada.

E se tem um elemento que nos fascina é o ouro que, sim, pode ir para as receitas. Chefs e especialistas renomados que conversaram com a CNN Viagem & Gastronomia defendem o uso do ouro como forma de valorizar a beleza de um prato e até mesmo de celebração.