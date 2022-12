De sites de notícias a sites adultos, confira os 10 sites mais acessados do Brasil

No começo de 2022, havia mais de 5 bilhões de pessoas acessando a internet em todo o mundo, sendo que elas passam navegando mais de seis horas em média por dia. E como você deve imaginar, é imenso o número de sites que existem, mas você sabia que eles já somam mais de 1.9 bilhão?

Ou seja, há muito conteúdo para acessar quando se está conectado à internet. Esses dados foram divulgados no site Websiterating. Já a Domo, empresa especializada em computação na nuvem, publicou outros levantamentos interessantes. Entre eles, o fato do Instagram receber 347 mil novos Stories por minuto. No mesmo período, os usuários do Facebook publicam 147 imagens e no WhatsApp 41 milhões de mensagens são trocadas. Com essas informações, é possível ter uma ideia de como o engajamento virtual enos últimos anos.

- Publicidade-

Mas e no Brasil? Quais são os sites mais visitados? Anualmente, a SemRush, empresa de marketing, lança a lista com os preferidos pelos internautas brasileiros. Ficou curioso e quer saber quais são eles?

Então, continue com a leitura deste artigo e, a seguir, confira o ranking de 2022 com os 10 sites mais acessados do Brasil.

Youtube e Google mantém preferência entre brasileiros

No ano anterior, o Youtube e o Google já dividiam o topo da lista com os 10 sites mais acessados do Brasil. De lá para cá, o que mudou apenas foi o número de visitas, que se tornou ainda mais expressivo.

Enquanto a plataforma pioneira em compartilhamento de vídeos recebeu 3.9 bilhões de visitas, o buscador líder de mercado ficou em segundo lugar com 3.2 bilhões. Vale lembrar que ambos os sites pertencem ao mesmo grupo de tecnologia, a Alphabet Inc.

De qualquer forma, não é nenhuma novidade que as duas plataformas sigam na liderança. Afinal, tanto uma quanto a outra não possuem concorrentes à altura. No caso do Youtube, ele não só mantém o serviço de vídeos como investe em outros segmentos, como o de música e na criação de conteúdos originais.

O Google, por sua vez, abraça quase todo o mercado de buscadores, deixando pouco para outras marcas que investem no serviço. Ambas também apostam com frequência em novas funcionalidades para o usuário, o que possivelmente vai garantir a sua preferência por um bom tempo ainda.

Site adulto e de notícias e entretenimento estão entre os mais acessados

Desde o início da pandemia do coronavírus, detectou-se um grande aumento no número de acessos aos sites de conteúdo adulto. Entre eles, o Xvideos, que recebeu 880 milhões de visitas, de acordo com a edição de 2022 do levantamento da SemRush, e o Pornhub com 321 milhões.

Desse modo, o Xvideos permaneceu na terceira posição e o Pornhub em sétimo lugar. Já em quarto e quinto estão, respectivamente, a Globo, com 520 milhões de visitas e o Uol com 468 milhões, que também mantêm as mesmas colocações em relação ao estudo do ano anterior.

Ambas as plataformas têm como foco o segmento de notícias e entretenimento, sendo que apostam ainda em diferentes serviços para se tornarem cada vez mais atrativas aos seus usuários e, por consequência, competitivas. Afinal, os números mostram que a concorrência está acirrada em todos os nichos.

Redes sociais, cada vez mais, fazem parte da vida dos internautas

Já que as redes sociais fazem parte do dia a dia de um imenso número de pessoas, não é de estranhar que o Facebook aparece em sexto lugar da lista dos 10 sites mais acessados do Brasil com 328 milhões de visitas. Assim como o Twitter na oitava e o Instagram na nona posição, com 267 e 247 milhões respectivamente.

Vale dizer que os brasileiros estão entre os públicos que mais acessam as redes sociais em todo o mundo. Conforme levantamento realizado pela Hootsuite e WeAreSocial, o país está em terceiro lugar, sendo que em média os brasileiros ficam mais de três horas nesses sites.

Isso quer dizer que mais de 70% da população marca presença nas redes sociais. Desse modo, perdem apenas para Filipinas e Colômbia, que estão entre os principais usuários dos sites de relacionamento.

Serviço de publicidade do Google aparece entre os 10 mais

O Google também aparece na décima posição com o seu serviço de publicidade, o Google Ads, que recebeu 227 milhões de visitas de acordo com o estudo da SemRush. Diferente da edição anterior, o site não estava no ranking, uma vez que o seu lugar era ocupado pela Wikipédia.

Assim, o aumento no número de acessos ao Google Ads reflete o crescimento de empresas interessadas em investir na sua presença online.

Afinal, o serviço do Google é uma das principais estratégias aplicadas tanto por pequenos negócios quanto por grandes marcas para se tornarem mais visíveis no mundo virtual. Para tanto, há várias soluções, sendo que as mais populares são os anúncios pagos, que deixam as marcas no topo da lista dos resultados de busca.