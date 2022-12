Depois do caminhão de mudança no Alvorada, Palácio do Planalto recebe mutirão de limpeza

Faltando pouco mais de duas semanas para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente do Brasil, um mutirão de limpeza foi registrado no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (16).

Nas imagens, é possível ver pintores que recuperavam a rampa do palácio, com pintura nova, enquanto outra equipe fazia a limpeza dos espelhos d’água. Todo o entorno do local também foi lavado.

Na quinta-feira (15), o repórter cinematográfico Raerbeson Carvalho, da TV Globo, flagrou um caminhão de mudança entrando no Palácio do Alvorada.

O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República e, atualmente, é ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), pela primeira-dama Michelle Bolsonaro e pela filha do casal, Laura.