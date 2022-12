Durante bebedeira, mulher esfaqueia o marido na Baixada da Sobral

Um homem identificado como Katrielisson foi ferido com um golpe de faca no pescoço, na madrugada deste domingo (25), durante um bebedeira entre amigos que acontecia em via pública, na rua 7 de Setembro, no bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A acusada da tentativa de homicídio é a própria esposa da vítima, identificada como Marluz.

Segundo informações da polícia, Katrielisson e Marluz estavam em via pública na companhia de vários amigos participando de uma bebedeira em comemoração ao Natal, quando Marluz teve um ataque de fúria movida por ciúme, foi na própria residência e voltou com uma faca.

Sem discussão, a mulher chegou por trás e esfaqueou Katrielisson no pescoço, que correu para não ser morto. Em seguida, uma briga generalizada teve início no local. Após a ação, a acusada fugiu do local.

Populares ajudaram Katrielisson e acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Civil não foi acionada e nenhuma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) foi ao local.