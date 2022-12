É oficial: sucesso dos anos 2000, banda RBD anuncia turnê mundial

O anúncio ocorreu no Instagram de Anahí, Christopher, Christian, Dulce María e Maitê, que fizeram mistério nos últimos dias ao arquivarem todas as publicações de seus perfis e tirarem suas fotos. Há pouco mais de 15 minutos, todos eles colocaram o símbolo da banda como foto de perfil e publicaram um vídeo emotivo, recheado de memórias.

- Publicidade-

Com trechos da novela que se mesclam a vídeos de uma reunião entre os cinco artistas, não tem fã que não se emocione. Ao final, vem o anúncio que direciona para o site, onde a data é, enfim anunciada.

RBD

Com 18 anos de sucesso completos neste ano, o grupo, na verdade, surgiu como uma banda fictícia, que fazia parte da novela mexicana Rebelde. No entanto, não foi necessário muito tempo de sua exibição para que o sucesso dos personagens tão carismáticos se espalhasse e dominasse o mundo real. Lotando estádios e lançando DVD’s dos shows, além de CD’s em espanhol, inglês e português, a banda conquistou o público rapidamente, se tornando um grande fenômeno, batendo recordes que permanecem intocados até hoje. Não tem outra forma de dizer: “Yo digo R, tú dices BD: RBD!”

Reunião

A banda que arrastou multidões no mundo, e, em especial, no Brasil, criou a expectativa de uma turnê há algum tempo. Durante a pandemia, as músicas do grupo foram finalmente disponibilizadas em plataformas de streaming, e a banda ainda fez uma live com quatro de seus integrante, que foi assistida simultaneamente por 2,5 milhões de pessoal.

Nos últimos dias, imagens de uma reunião dos integrantes viralizaram na web, criando a expectativa sobre a turnê, finalmente. Agora, só resta reunir o seu melhor uniforme, gravata e esperar pelos shows ao vivo.

Assista ao anúncio da turnê do RBD: