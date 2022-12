Em 3 dias, segundo corpo é encontrado na BR-364 após atropelamento

Mais um cadáver com sinais de atropelamento foi encontrado na BR-364, uma das rodovias de maior movimento e que cortam o Acre de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, no Juruá.

O corpo foi encontrado na comunidade conhecida como Lagoinha, a 25 quilôemetros de distância da cidade de Cruzeiro do Sul, na zona rural da região. O cadáver ainda não foi identificado.

Na semana passada, em Rio Branco, foi encotnrado um corpo nas mesmas condições, numa das cabeceiras da ponte do Igarapé da Judia, também na BR-364. O morto também, não foi identificado. Só se sabe que era um catador de latinhas.

No último caso, no Juruá, as características foram as mesmas da ocorrência de Rio Branco: o atropelamento correu durante a madrugada, em horário de baixa movimentação na rodovia e sem testemunhas. O atropelador aproveitou para fugir.

A rodovia não tem câmeras de vigilância.