Enfermeira encontrada morta tinha medidas protetivas contra ex-companheiros e foi sequestrada

Uma servidora da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) foi encontrada morta na tarde deste sábado (10), em um banheiro da unidade de saúde.

Conforme apurado pela reportagem do ContilNet, a enfermeira Ozilete Leandro de Souza tinha pedido de medida protetiva contra um ex-companheiro, sendo elas por violência doméstica e ameaça de morte.

Outra informação dada à reportagem se trata de um sequestro que a enfermeira sofreu por um outro ex-companheiro, em que também há registro na Polícia.

Polícia investiga o caso

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o delegado Alcino Ferreira Junior da Polícia Civil, que afirmou que a Equipe de Pronto Emprego (EPE) esteve no local para colher informações e o caso será investigado após laudo cadavérico, que deve apontar causa da morte.