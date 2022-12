Na tarde deste sábado (10), uma servidora foi encontrada morta dentro da Fundação Hospitalar do Acre, segundo informações extraoficiais.

Ainda que a assessoria não tenha confirmado o ocorrido até o momento, informações dão conta de que se tratava de uma enfermeira, servidora do Hospital, que foi encontrada no banheiro na Enfermaria A, na fundhacre, com uma seringa no braço.

Segundo as informações extraoficiais dadas ao ContilNet, a polícia já se encontra no local.