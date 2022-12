Enfisema pulmonar: entenda a causa da morte do ator Pedro Paulo Rangel

Rangel foi diagnosticado há duas décadas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), condição classificada como a terceira maior causa de morte em todo o mundo. Ele estava internado desde novembro e chegou a ser intubado no início de dezembro, quando precisou ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

DPOC

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é caracterizada pelo enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Ela é mais comum em pessoas com mais de 50 anos de idade e está associada, principalmente, à exposição ao fumo, poluição, poeira e produtos químicos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), o diagnóstico precoce da doença é fundamental para preservar os pulmões por mais tempo, evitando a perda acelerada da função pulmonar.

Enfisema pulmonar

O enfisema é uma doença degenerativa, caracterizado pela destruição dos alvéolos, a menor unidade funcional do aparelho respiratório, onde ocorrem as trocas gasosas. Essas estruturas inflamam com a doença pulmonar obstrutiva crônica e se rompem e formam pequenas bolhas. Esse processo dificulta a passagem do ar e a oxigenação do sangue.

Pacientes que sofrem enfisema pulmonar costumam ter tosse, respiração ofegante, falta de ar ou a sensação de não estar inalando ar suficiente, chiado e produção de muco (expectoração).

Tratamento

Para os pacientes fumantes, a principal recomendação é parar com o hábito. Nos quadros em que as obstruções de fluxo de ar são leves ou moderadas, o novo estilo de vida pode retardar o desenvolvimento da falta de ar incapacitante.

O tratamento da doença pode ser feito com um programa de exercícios físicos específico para a reabilitação dos pulmões, uso de remédios broncodilatadores, anti-inflamatórios corticosteróides, terapia com suplementação de oxigênio complementar, cirurgia de redução dos pulmões e transplante de pulmão, em casos específicos.