Enquanto assaltante foi solto, policial ferido em perseguição no Acre continua internado

O policial que ficou ferido na ocorrência que aconteceu no último domingo (25), quando um carro da Polícia Militar caiu em um córrego durante uma perseguição a dois assaltantes em Rio Branco, continua internado.

O deputado estadual Roberto Duarte compartilhou uma foto do agente de segurança criticando o fato de que um dos assaltantes presos já foi solto em audiência de custódia 24 horas depois do ocorrido, enquanto o policial, que fraturou o braço, continua no hospital.

“Essa é a foto do nosso agente de segurança que se acidentou após prender dois suspeitos no último domingo. Enquanto ele permanece numa cama de hospital, o suspeito preso por ele, foi solto na audiência de custódia em menos de 24h. QUE PAÍS É ESSE ?? Só deixo essa reflexão: esse é o país que queremos? Enquanto os nossos agentes dão quase a vida para segurança do Acre, quem causa isso está solto no outro dia, sem nem pensar no impacto disso na sociedade”, questionou.

Rodrigo Mesquita foi solto após audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira (26). Por um pedido do Ministério Público, o acusado teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Mesquita já possui passagem pela polícia por homicídio qualificado, ocorrido em 2001.

Deputado federal eleito, Duarte disse ainda que em Brasília vai lutar para modificar as leis “Em 2023, irei assumir o mandato em Brasília e sei que não posso prometer a mudança disso, porque uma andorinha só não faz verão, no entanto, eu vou lutar cada dia para mudar essa situação, que revolta muitos brasileiros de bem”, asseverou.