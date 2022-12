Viatura da PM cai em córrego durante perseguição a bandidos que invadiram casa e fizeram arrastão em Rio Branco

Os assaltantes Rodrigo Gomes de Mesquita, 22 anos, e um adolescente de 16 anos foram presos acusados de realizaram roubos em sequência na manhã deste domingo (25), em três endereços na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Na perseguição aos bandidos, uma viatura da Polícia Militar do Acre caiu dentro de um córrego.

Segundo informações da polícia, a dupla estava armada e realizou o primeiro roubo na Rua São Pedro, no bairro Bahia Nova. De forma violenta, os bandidos subtraíram o celular de um homem que estava ao lado da própria filha. Na fuga os criminosos ainda atiraram contra populares, mas ninguém foi alvejado.

No segundo roubo, na rua Ary Rodrigues no bairro Aeroporto Velho, também na região da Baixada da Sobral, os criminosos renderam a vítima e roubaram o celular dela, e em seguida fugiram na moto que eles estavam, que é uma Titan, de cor vermelha.

O terceiro roubo ocorreu na rua Rio Grande do Sul, também no bairro Aeroporto Velho, quando a dupla invadiu uma residência e rendeu uma mulher e os netos dela, e subtraíram vários celulares da casa. Após a ação, os bandidos fugiram na motocicleta usada em todos os crimes.

As denúncias chegaram via Copom e as viaturas do 1° Batalhão foram acionadas para começar o patrulhamento pela região. Ainda na Baixada da Sobral, uma guarnição avistou a dupla e começou a perseguição, que foi até a área do bairro Floresta Sul, em uma rua sem saída. Os assaltantes perceberam o fim da rua e reduziram bruscamente, momento em que a viatura ainda chegou a tocar na moto e depois perdeu o controle e caiu dentro do córrego.

Um vídeo gravado por circuito de segurança de uma residência mostra a queda da viatura no córrego e a prisão dos bandidos que ficaram feridos após caírem da moto. Um policial militar acabou quebrando o braço esquerdo.

Veja o vídeo:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos com uma ambulância de suporte básico, sendo necessário pedir apoio da ambulância de suporte avançado, e encaminhou os dois bandidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral em estado de saúde estável. O policial militar foi atendido pelos médicos do Samu e levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A viatura e a motocicleta foram removidas por uma guincho e o Boletim de Ocorrência foi confeccionado. Após o atendimento, os assaltantes foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderão pelos vários crimes praticados por eles.