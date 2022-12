Assaltante preso após viatura da PM cair em córrego no Acre é solto

Rodrigo Gomes de Mesquita, um dos envolvidos na ocorrência que aconteceu no último domingo (25), quando um carro da Polícia Militar caiu em um córrego durante uma perseguição em Rio Branco, foi solto após audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira (26).

Por um pedido do Ministério Público, o acusado teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Mesquita já possui passagem pela polícia por homicídio qualificado, ocorrido em 2001.



Sobre a ocorrência

Rodrigo foi capturado junto com um adolescente de 16 anos após supostamente terem realizado roubos em sequência em três endereços na região da Baixada da Sobral.

Segundo informações da polícia, a dupla estava armada e realizou o primeiro roubo na Rua São Pedro, no bairro Bahia Nova. De forma violenta, os bandidos subtraíram o celular de um homem que estava ao lado da própria filha. Na fuga os criminosos ainda atiraram contra populares, mas ninguém foi alvejado.

No segundo roubo, na Rua Ary Rodrigues, no bairro Aeroporto Velho, também na região da Baixada da Sobral, os suspeitos renderam a vítima e teriam roubado o celular dela, e em seguida fugiram na moto que eles estavam, que é uma Titan, de cor vermelha.O terceiro roubo ocorreu na Rua Rio Grande do Sul, também no bairro Aeroporto Velho, quando a dupla invadiu uma residência e rendeu uma mulher e os netos dela, e subtraíram vários celulares da casa. Após a ação, os bandidos fugiram na motocicleta usada em todos os crimes.

As denúncias chegaram via Copom e as viaturas do 1° Batalhão foram acionadas para começar o patrulhamento pela região. Ainda na Baixada da Sobral, uma guarnição avistou a dupla e começou a perseguição, que foi até a área do bairro Floresta Sul, em uma rua sem saída. Os assaltantes perceberam o fim da rua e reduziram bruscamente, momento em que a viatura ainda chegou a tocar na moto e depois perdeu o controle e caiu dentro do córrego.

Um vídeo gravado por circuito de segurança de uma residência mostra a queda da viatura no córrego e a prisão dos bandidos que ficaram feridos após caírem da moto. Um policial militar acabou quebrando o braço esquerdo.

