Entenda a polêmica entre Gkay e Fábio Porchat que começou com piada sobre Jô

A influenciadora digital Gkay e o humorista Fábio Porchat viraram assunto nas redes sociais após uma piada feita por ele no programa “Domingão com Huck” da TV Globo, exibido no domingo (25).

Durante uma homenagem ao apresentador Jô Soares, que morreu em agosto deste ano, Porchat relembrou a entrevista dada por Gkay no programa de Tatá Werneck e disse: “O que ele faria com a Gkay, né, Tatá? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes…”.

O episódio do programa “Lady Night” no qual a humorista entrevistou a influenciadora digital viralizou nas redes sociais na época que foi exibido por conta de um suposto desconforto da apresentadora Tatá Werneck com a postura de Gkay.

Após a piada de Porchat, a influenciadora se manifestou através de uma sequência de tweets, disse que a fala a “fere em mil lugares” e que não sabe o que fez para as pessoas a odiarem tanto.

Nas redes, os internautas passaram a discutir se a piada feita por Porchat foi realmente ofensiva ou não.

Na madrugada desta terça-feira (27), Fábio Porchat publicou um vídeo se pronunciando sobre o assunto, no qual ele diz que a piada “não foi humilhando ninguém” e nem “brincando com a morte do Jô”. Ele pediu para as pessoas “não forçarem a barra”.

Ele também disse que não estragou o Natal da influenciadora, mas que talvez o Natal tenha sido estragado pelo ano que ela teve. Porchat citou alguns episódios problemáticos a envolvendo, como a entrevista para Tatá Werneck, as críticas negativas ao filme da Netflix que ela protagonizou e os relatos de colegas de trabalho de que ela seria uma pessoa difícil de lidar.

Porchat também falou que mandou uma mensagem para Gkay, mas afirmou que não pediu desculpas.

