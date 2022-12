Eustáquio diz estar em casa e ironiza PF por não achá-lo: “Juvenis”

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio afirmou que está em casa, “pintando a churrasqueira para o Ano Novo”, mesmo com um mandado de prisão em aberto. A declaração foi dada à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, após a imprensa divulgar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou as prisões de Eustáquio e do youtuber Bismark Fugazza por incitar atos antidemocráticos.

O blogueiro alegou que a decisão de Moraes é uma “vingança” por causa de uma denúncia feita pelos dois em um organismo internacional. “Há seis dias, apresentei denúncia contra ele na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em San José, na Costa Rica. Afirmei que a mulher dele é sócia do [ex-deputado] Gabriel Chalita, o principal articulador da chapa de Lula e [Geraldo] Alckmin, e que o ministro usa a máquina do TSE [Tribunal Superior Eleitoral] em benefício próprio”, disse. “Peguei o jato de um amigo e fui para lá fazer essa denúncia.”

Circula nas redes bolsonaristas um vídeo de Eustáquio e Bismark a bordo de um avião, ao lado de Paulo Souza, do canal do Hipócritas. Na filmagem, eles afirmam estar indo para “a missão mais importante” de suas vidas, mas não revelam o destino.

