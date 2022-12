Famoso YouTuber com milhões de views, Keenan Cahill morre aos 27 anos

- Publicidade-

Cahill ficou famoso em 2010 por causa de seus vídeos no YouTube, no qual aparecia realizando lip sync de sucessos da música e dançando. No mais assistido, com mais de 60 milhões de visualizações, ele aparece ao lado do rapper 50 Cent com uma performance de “Down on me”.

Nos últimos anos, ele se dedicava a músicas próprias e as lançava em seu canal na plataforma.