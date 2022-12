Gladson entrega quase R$ 35 milhões em equipamentos para a Segurança e assina compra de aeronave

Com um investimento que se aproxima de R$35 milhões, o Governo do Estado entregou nesta segunda-feira (26), equipamentos para fortalecer as ações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre (Sejusp).

São 23 veículos, um caminhão-cesto, quatro drones, 25 notebooks, 135 smartphones para utilização de aplicativos entre forças policiais e o Centro Integrado de Comando e Controle, 339 computadores, 1.345 algemas, 84 rádios-comunicadores portáteis, 246 monitores, 11 capacetes militares, 253.410 munições e materiais, 928 granadas e equipamentos para a Banda Mirim da Polícia Militar, totalizando R$ 34.788.172.50.

Além disso, o governador Gladson Cameli (Progressistas) também assinou a ordem para compra de uma nova aeronave no valor de R$ 25 milhões para a Sejusp.

O coordenador operacional da Sejusp, coronel Glayson Dantas, destacou a importância do investimento: “O Acre é um estado que faz fronteira com dois países que são os maiores produtores de droga: Bolívia e Peru, por isso é tão importante investir na modernização dos equipamentos”.

O coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Rêmulo Diniz, também falou sobre o incentivo. “A nossa fronteira é extensa, visada por grandes organizações criminosas. Já temos um trabalho implantado na gestão anterior exitoso, mas que precisa de um investimento continuo em capacitação, cursos para os agentes de segurança e, claro, equipamentos. Temos também que fazer um aumento de efetivo”, defendeu Diniz.

“O Governo ainda não acabou, mas eu não poderia deixar de agradecer o sistema de segurança e a cada servidor que a compõe e se dedica para que tenhamos uma sociedade pacífica e ordeira. Nosso Governo tem investido para que nossos agentes possam realizar seus trabalhos com segurança pessoal e eficiência. Almejamos um resultado que nos traga paz e prosperidade aos acreanos que têm direito de viver numa sociedades pacífica. Estamos fazendo esse investimento de mais de R$34 milhões em equipamentos essenciais para que as polícias dêem resposta à nossa população”, declarou o governador.

Gladson ainda agradeceu aos deputados estaduais, federais e senadores que destinaram recursos para que o Governo pudesse investir nas áreas mais sensíveis.

Gladson foi agraciado com a Medalha de Honra e Mérito concedida pela Sejusp para homenagear aqueles que colaboram com a pasta.