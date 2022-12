Harry e Meghan: 7 revelações da bombástica série no Netflix

- Publicidade-

Depois de quase seis horas na frente da televisão, estas são as minhas conclusões:

1. Unilateral, mas inspira solidariedade

Os criadores do programa optam por uma trilha sonora carregada de emoção para garantir que a gente entenda o sofrimento deles. (A certa altura, intencionalmente, ouvimos a letra da música Do What You Gotta Do, de Roberta Flack, que diz: “I loved you better than your own kin did”, que pode ser traduzida como “eu te amei mais do que sua própria família”).