Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

Data estelar: Lua Cheia em conjunção com Marte, próximo da Terra.

O beijo de Marte na Terra, isto é, o momento de sua maior aproximação, acontecendo em sincronia com a Lua Cheia, é a forma técnica de descrever o momento em que se abre a comporta por onde irrompe a urgência de que o infinito e o infinitesimal se correspondam com perfeição.

A consciência é o fiscal de fronteira que decide quais, dentre todas as forças, cosmogônicas e civilizadas, hão de encontrar expressão através de nossas presenças, mas em momentos como o atual, a consciência perde o controle, porque há uma pressão urgente que sobreleva quaisquer tentativas de continuar preservando a normalidade.

Não havendo controle, o melhor a fazer é abdicar de controlar, e se entregar com confiança às atividades que estejam ao nosso alcance empreender, para o bem da maior quantidade possível de pessoas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando é melhor colocar seus planos sobre a mesa, e conversar abertamente, para ouvir as críticas pertinentes que evitem que você embarque em ilusões mais uma vez. A realidade é dura, mas é ela, a insuperável.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure aceitar a dose de incerteza que o futuro cria, porque ninguém, nem a pessoa que se considerar da maior vidência, pode oferecer garantia absoluta de que as coisas serão assim ou assado. Rege o mistério da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A realidade (sempre ela), é a que deve orientar seus passos, porque essa seria a única maneira eficiente de lidar com o tanto de tensão que circula à solta nos relacionamentos humanos. Princípio de realidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Qualquer oportunidade de aliviar o peso que sua alma carrega há de ser bem-vinda, mesmo que não tenha cabimento de imediato, porque o tempo estaria tomado por compromissos, aparentemente mais importantes. Só que não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes, na tentativa de acertar a tecla se acaba derrubando o piano. Neste momento, como é grande a tensão que circula através dos relacionamentos humanos, é bastante fácil errar a mão e se precipitar à toa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diante do estado crítico que as tensões provocaram nas semanas anteriores, é imprescindível que você não se deixe arrebatar pela irritação, mas, mantendo a cabeça no devido lugar, continuar se dedicando a produzir.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Defenda seus princípios, mas também aceite a realidade, as coisas andam mudando muito e em muitos casos isso afeta princípios que antes pareciam inamovíveis. Tudo muda, algumas coisas mudam com rapidez, outras lentamente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Melhor evitar toda e qualquer precipitação, não importa o quão atraente pareça a situação para você se atirar a ela de forma impensada. Neste momento, vale mais criar uma demora do que agir sem pensar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É hora de fazer ajustes nos relacionamentos mais significativos de sua vida, que são aqueles em que você investe uma boa parte do seu tempo, depositando expectativas de retorno, que nem sempre acontecem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Acontecem muitas coisas interessantes nesta parte do caminho, porém, que apontam a sentidos tão diversos entre si, que seria impossível aproveitar todas as oportunidades, se impõe a necessidade de escolher.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você está em franco processo de construção de uma realidade bastante diferente da que você se habituou, e isso é algo que precisa ser feito com serenidade, evitando precipitações que só complicariam. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talvez o que aconteça neste momento não seja nada do que você esperava nem muito menos imaginava, mas as coisas são como são, e valerá a pena as aproveitar do jeito que vierem, para maior benefício de todas as pessoas.