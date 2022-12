Idosa é resgatada de trabalho escravo para médica e empresário

Uma idosa de 82 anos foi resgatada de trabalho análogo à escravidão da casa de uma médica e um empresário em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A mulher foi mantida trabalhando sem salário por 27 anos na residência do casal.

O resgate foi realizado, em 24/10, por uma força-tarefa com membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e da Polícia Militar (PM). No entanto, o MPT divulgou as informações sobre o caso apenas nesta quarta-feira (7/12).

A mulher negra e analfabeta trabalhava “sonhando em ter uma casinha”. Os patrões a enganavam dizendo que “estavam guardando o dinheiro” para ela. Em depoimento, a idosa disse que “não conhecia dinheiro”.

