Jovem morre no PS após ser atingido por seis tiros na baixada da Sobral

O jovem Rafael da Silva Nunes, 23 anos, foi ferido a tiros na madrugada desta quinta-feira (8), no beco do Ginásio Coberto, localizado na Avenida Sobral, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, e morreu minutos depois de dar entrada no Centro Cirúrgico do pronto-socorro da capital.

Segundo informações da polícia, Rafael estava na companhia de um “amigo” ainda não identificado em uma bicicleta. Momentos depois foram ouvidos cerca de seis disparos de arma de fogo, e quando os moradores foram ver o que tinha acontecido, encontraram a vítima caída e prestaram os primeiros socorros, na tentativa de estancar o sangue, e acionaram a polícia e uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros atendimentos e em seguida uma ambulância de suporte avançado foi solicitada para prestar os atendimentos avançados ao jovem, que depois de ser atendido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo, onde minutos depois não resistiu e morreu, ainda durante a madrugada desta quinta-feira.

O corpo de Rafael foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame cadavérico.

Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender o autor do crime.

A motivação do crime pode ter sido mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas na Baixada da Sobral. Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).