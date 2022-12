Jovem que amputou a perna após pisar em espinhos comemora prótese: ‘Me senti liberta’

“Me senti liberta. Foi uma felicidade gigante. Estou andando muito melhor do que antes. Graças a Deus já adaptei com a prótese. Tenho uma vida normal”, complementou a jovem à reportagem.

Ao g1, Gabriela Melo contou como foram as primeiras semanas de adaptação e da nova vida. “Saí andando no mesmo dia que o Dr. Fabrício — médico que realizou a cirurgia — fez o molde para mim”, disse.

Era um dia comum de dezembro no sítio da família da jovem, em 2017. Gabriela Melo caminhava descalça, quando percebeu algumas fincadas no pé no momento em que pisou no barro formado após as típicas chuvas de verão na cidade mineira.