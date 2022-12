Jovem que matou 4 em escola no ES cumprirá até 3 anos de internação

O assassino que matou quatro pessoas e feriu outras 12 em ataque a duas escolas em Aracruz (ES) irá cumprir até três anos de internação. Esse é o tempo limite estabelecido por lei como medida socioeducativa para adolescentes. A sentença foi proferida nesta quarta-feira (7/12) pelo juiz da Vara da Infância e Juventude de Aracruz, Felipe Leitão.

O adolescente de 16 anos confessou os crimes e está internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória (ES), desde o ataque.

O ataque a duas escolas já causou quatro mortes. Três das 12 pessoas feridas ainda estão hospitalizadas, duas professoras e uma criança, que foi baleada na cabeça.

Foi com a arma do pai, uma pistola .40, que o adolescente abriu fogo nos dois centros de ensino. Ele também portava um revólver calibre .38 e usou o carro do pai para chegar aos locais e fugir, sempre com a placa coberta.

