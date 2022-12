Maíra Cardi revela que perdeu filho e cita “depressão violenta”; leia

“Me separei, voltei, me separei de novo e finalmente finalizamos esse ciclo. Também sofri com haters e muitas notícias mentirosas. Tive minha filha na UTI e no hospital por algumas vezes, chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata!”, iniciou Maíra, citando o fim de seu casamento com o ator Arthur Aguiar.

Logo em seguida, ela comentou sobre o filho que perdeu: “Perdi um filho que praticamente ninguém soube, entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri… e outra vez quase ninguém soube que eu estava lá!”.