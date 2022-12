Mais de 20 reeducandos que usam tornozeleira estão foragidos no interior do Acre

A central de monitoramento eletrônico que funciona no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, divulgou nesta semana um levantamento e constatou que, atualmente, 21 reeducandos que estavam utilizando a tornozeleira são considerados foragidos do sistema.

Mesmo no regime aberto, eles não quiseram seguir as regras do monitoramento. Pelo contrário, romperam as tornozeleiras e se evadiram.

Nesta semana, um amplo trabalho de fiscalização foi iniciado em Sena Madureira pelos policiais penais com o apoio da Polícia Civil.

A meta é acompanhar bem de perto cada monitorado para saber se estão se comportando como determina a lei.

“Ao receber a tornozeleira eletrônica, o reeducando sai do presídio e vai para o regime aberto. Todavia, precisa seguir as regras impostas pela justiça, caso contrário, pode regressar para o regime fechado. Ao longo deste ano, muitos quebraram o benefício e estão trancados novamente”, comentou um dos integrantes da equipe de monitoramento.

Em relação aos foragidos, também há um trabalho concentrado nesse âmbito e eles podem ser capturados a qualquer momento. As forças de segurança de todo o Estado têm as informações a respeito dos 21 foragidos.

Conforme dados do presídio de Sena, atualmente, são 192 monitorados na Regional Purus, distribuídos da seguinte forma:

Sena Madureira: 152, sendo 41 mulheres e 111 homens

Manoel Urbano: 40, sendo 5 mulheres e 35 homens

Em Santa Rosa, não há nenhum monitorado eletronicamente.