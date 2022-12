MC Daniel confirma namoro com Mel Maia e pega atriz de surpresa; veja

Mel Maia e MC Daniel oficializaram o namoro publicamente. O primeiro indício de romance foi quando MC Ryan SP, amigo do casal, contou que os dois estavam juntos. Mesmo com a revelação e aparições juntos, Mel e Daniel seguiam se chamando de amigos.

Nesta segunda-feira, 12, quando Mel abriu uma live e convidou MC Daniel, ele abriu coração sobre a relação com a atriz. “Não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Mel. Pensando do que vão falar da gente. Você já tem sua carreira, tem seu dinheiro, já é famosa”, desabafou.

“Se estamos juntos, é porque a gente se ama, nos apaixonamos antes da gente se beijar, as pessoas precisam saber disso”, falou o funkeiro.

Mel Maia defende MC Daniel após crítica

Anteriormente, Mel Maia saiu em defesa de MC Daniel após o artista dizer que ela era possivelmente a quarta ou a quinta mulher mais bonita do mundo, já que sua mãe e avós ocupariam as primeiras colocações. Uma internauta criticou a declaração do funkeiro. “Nada me broxaria mais do que escutar que sou possivelmente a 4ª mulher mais linda do mundo ficando atrás da mãe e da avó”, disparou.

Sem papas na língua, Mel rebateu o comentário: “Não me broxa ver ele colocando família em primeiro lugar, isso encanta, né? E ele é brincalhão, fala que sou a deusa egípcia mais linda do mundo, me enche de presente, me trata como princesa, com carinho, amor e respeito, trata minha família bem, vem me ver mesmo com a agenda lotada, são muitas coisas sabe?! Isso aí não é nada. Ele me elogia da hora que acorda até a hora que ele (às vezes) dorme. Podem falar o que quiser de mim, mas do Fafa não tem como”.