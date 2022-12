Militar da FAB que matou colega dentro do Ministério da Defesa é solto

A Justiça militar revogou a prisão preventiva de Felipe de Carvalho Sales, 19 anos, soldado da Força Aérea Brasileira (FAB), Ele matou o colega de corporação Kauan Jesus de Cunha Duarte, 19, com um tiro na cabeça, durante a troca de turno no Ministério da Defesa. O crime ocorreu em 19 de novembro, por volta das 7h, no alojamento da guarda.

A decisão ponderou que não há mais motivos que impeçam o autor do homicídio de ganhar a liberdade e responder ao processo cumprindo medidas cautelares mais brandas.

“Não havia histórico de desavença entre autor e vítima. Ao contrário, os relatos evidenciam que mantinham uma boa convivência e que a morte provavelmente decorreu da irresponsabilidade do investigado. Por essa razão, não há indícios suficientes, por ora, de periculosidade a justificar a manutenção da prisão”, concluiu o juiz militar.

