Motorista dorme no volante, bate em duas motos e deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram gravemente feridas após sofrerem um acidente de trânsito na tarde deste sábado (17), no km 4 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o motorista identificado como J. A. G. de 52 anos trafegava sentido Assis Brasil/Brasiléia em um carro modelo Voyage, quando, faltando 4 quilômetros para chegar em Brasiléia, dormiu ao volante e perdeu o controle em uma curva, invadindo a pista contrária e batendo de frente com uma motocicleta modelo Yamaha/Factor, que trafegava no sentido Brasiléia/Assis Brasil, conduzida por um casal.

No impacto, a mulher que estava na garupa foi arremessada por cima do carro e quase foi atropelada por outro veículo que também trafegava pela rodovia, mas que por sorte conseguiu frear e desviar da vítima que estava caindo sobre o asfalto.

O veículo Voyage ficou atravessado na pista e uma moto modelo Honda/Broz, conduzida por uma motociclista não habilitada identificada por B. O. A., de 35 anos, que saía de Brasiléia, acabou batendo no carro e saiu da estrada, porém, a colisão foi fraca e a vítima ficou somente com escoriações e uma suspeita de uma fratura na clavícula.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava em Rio Branco e foi necessário acionar militares 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre, que estiveram no local e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. As três vítimas foram encaminhados ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, sendo que B. O. A., de 35 anos, estava estável e ficou na unidade hospitalar em observação. Já o casal foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, por estarem gravemente feridos.

Os agentes da Ciretran deram apoio ao Policiais Rodoviário Federal (PRF) e estiveram no local fazendo o isolamento para os trabalhos da perícia. A estrada foi parcialmente fechada durante o acidente, mas foi liberada depois da perícia.

O laudo da perícia ficará pronto em 30 dias e dirá qual dos condutores causou o acidente.