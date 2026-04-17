17/04/2026
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Decisão do TSE reverte cassação e mantém vereadores no cargo em Sena

Em março deste ano, o TRE do Acre havia decidido pela perda dos mandatos dos parlamentares

Por Ricardo Amaral, ContilNet 17/04/2026
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Decisão do TSE reverte cassação e mantém vereadores no cargo em Sena
O processo discutia uma suposta fraude à cota de gênero na chapa do PL nas eleições municipais de 2024 | Foto: Reprodução

Publicada na noite desta quinta-feira (16), a decisão do Tribunal Superior Eleitoral assegurou a permanência dos vereadores Tom Cabeleireiro (PL) Real (PL) e Ivoneide Bernardino (PL) em seus cargos na Câmara Municipal de Sena Madureira. A Corte reformou a cassação que havia sido determinada anteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

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O processo discutia uma suposta fraude à cota de gênero na chapa do PL nas eleições municipais de 2024. Em março deste ano, o TRE do Acre havia decidido pela perda dos mandatos dos parlamentares, provocando repercussão no cenário político local. A defesa dos vereadores foi conduzida pelo advogado Giordano Simplício Jordão, que apresentou recurso ao TSE e conseguiu reverter o entendimento adotado na instância regional.Decisão do TSE reverte cassação e mantém vereadores no cargo

Relator do caso, o ministro André Mendonça havia concedido liminar suspendendo os efeitos da cassação. No julgamento final, concluiu que não existiam provas robustas capazes de comprovar a irregularidade apontada na ação.

Com isso, a Corte Superior julgou improcedente o processo e encerrou o caso de forma definitiva, mantendo os parlamentares nos mandatos e preservando o resultado das urnas.

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