No Acre, Weverton entra em campo e se emociona com carinho do público; VEJA FOTOS

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi recepcionado por centenas de torcedores que estão prestigiando um jogo amistoso solidário no Estadio Florestão, em Rio Branco, promovido pelos Amigos do Ninho e a Associação Recreativa Cultural Cafezar (ARCC).

Muito querido pelos acreanos, o atleta, um dos convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar, falou da satisfação em participar da ação.

“Estou muito feliz em poder voltar para a minha terra e receber todo carinho dos torcedores. Passa um filme em minha cabeça, de tudo o que vivi e conquistei”, disse Weverton.

O goleiro, comentou que apesar do cansaço, tudo é gratificante.

“Estou desde ontem sem dormir bem, por conta da agenda, mas estou muito feliz em poder fazer parte desse evento, em poder ajudar as entidades sociais como o Lar Vicentino. Essas ações são de grande relevância que todos possam ajudar o próximo”, concluiu o atleta que mostra que não é só um bom goleiro, mas também atacante”.

A entrada para o jogo foi 1kg de alimento não perecível.

Mais cedo, Weverton participou de uma agenda em que ele doou chuteiras para inúmeras crianças carentes de Rio Branco.

