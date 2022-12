No BNDES, Mercadante terá quase o triplo de salário dos ministros; veja valores

Coordenador do programa de governo do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Aloizio Mercadante, terá um dos maiores salários de cargos indicados pelo chefe de estado brasileiro. Mercadante foi anunciado nesta terça-feira (13) como o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para o próximo governo.

O salário supera os R$ 80 mil de acordo com dados divulgados pelo banco.

Pra além do presidente, toda a diretoria têm salários no mesmo patamar, superando R$ 75 mil. Isso inclui os gestores das áreas como compliance, energia e saneamento, departamento jurídico, recursos humanos e departamento financeiro.

Ex-ministro de Educação, Ciência e Tecnologia e da Casa Civil, Mercadante terá salário de quase três vezes os integrantes do gabinete de Lula. A remuneração dos ministros é abatida pelo teto. Os valores brutos são de cerca de R$ 30 mil.