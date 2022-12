Pagamento do 13º, novos secretários e mais: veja as mais lidas desta quarta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (7) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Governo informa pagamento de 2ª parcela do 13º e adianta salário dos servidores

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Fazenda (Sefaz), realiza o pagamento da segunda parcela do 13º, que estará disponível em conta no dia 20 de dezembro, terça-feira, e antecipa para terça-feira, 27, o pagamento dos servidores públicos ativos referente ao mês de dezembro e para o sábado, 24, o pagamento dos aposentados e pensionistas.

Ex-candidatos a deputados podem ser os novos secretários de Gladson

Na área política em nível estadual começam a surgir as especulações em relação a possíveis nomes que comporiam a nova equipe do secretariado estadual no novo governo de Gladson Cameli. As especulações passaram a pontar, nas últimas horas, os nomes dos suplentes de deputados federais Fábio Rueda, médico cardiologista, para a Secretaria de Saúde, e Minoru Kinpara, professor e ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), para a Secretaria de Educação.

Vídeo: Fofão da ‘Carreta da Alegria’ sobe em muro do quartel da PM do Acre e dá salto mortal

O personagem ‘Fofão’ da ‘Carreta da Alegria Sonha Meu’ tem causado euforia nas redes sociais em suas recentes apresentações no Acre.

Polícia identifica mulher que usava perfil fake para expor vida íntima de adolescentes no Acre

Uma investigação traçada pela Polícia Civil de Sena Madureira, sob o comando do delegado Marcos Frank, conseguiu identificar a administradora de um perfil falso no Instagram usado para denegrir a imagem de várias pessoas, dentre as quais, alguns adolescentes.

Professor no Acre vira amigo de jacaré e pesca para alimentar o animal em Rio Branco; VEJA FOTOS

O professor Aldecino Oliveira, morador do bairro Universitário, em Rio Branco, se dirige diariamente ao “Pinicão”, localizado na entrada do bairro para se encontrar com um amigo diferente, apelidado por “Tião”.