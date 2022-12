Professor no Acre vira amigo de jacaré e pesca para alimentar o animal em Rio Branco; VEJA FOTOS

O professor Aldecino Oliveira, morador do bairro Universitário, em Rio Branco, se dirige diariamente ao “Pinicão”, localizado na entrada do bairro para se encontrar com um amigo diferente, apelidado por “Tião”.

O amigo em questão se trata de um jacaré, que habita por aquela região, e é alimentado pelos peixes que Aldecino pesca no lago. Rosi Sabóia, uma das pessoas que passam diariamente pelos amigos, registrou o momento entre Aldecino e Tião e publicou nas redes sociais.

“As primeiras vezes que vi, anos atrás, o Tião era apenas um filhote e estava sempre sendo alimentado pelo seu amigo pescador, o Sr Aldecino, que pesca os peixes do lago e alimenta o amigo jacaré, que está sempre ao seu lado esperando o agrado”, disse Rosi em uma publicação.

Confira fotos de Rosi Sabóia: