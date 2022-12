Pastor que pregava pelas ruas no Acre e acusado de estupro é preso no Pará

No início deste mês, o ContilNet divulgou que o pastor Gilmar Monteiro Marcelino, 55 anos, conhecido por pregar pelas ruas de Sena Madureira, interior do Acre, tinha um mandado de prisão expedido desde 2019, pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado havia sido suspenso porque a justiça não conseguiu encontrar Gilmar para realizar a citação desde a denúncia, no dia 17 de setembro de 2018. Desde então, o pastor estava foragido.

Nesta terça-feira (06), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão do líder religioso, no município de Marabá, no Pará. A informação foi dada com exclusividade por uma fonte ligada ao ContilNet.

Recentemente, o acusado se pronunciou através de redes sociais esclarecendo sua mudança repentina para o outro estado, e refutou as supostas denúncias de abusos contra vulneráveis direcionadas a ele.