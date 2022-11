Pastor que cantava pelas ruas de Sena tem mandado de prisão por estupro de vulnerável

O pastor Gilmar Monteiro Marcelino, 55 anos, natural de Porto velho/RO, que ganhou destaque em Sena Madureira por suas pregações eloquentes nas ruas do município, tem mandado de prisão expedido desde 19 de dezembro de 2019 pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo informações contidas no documento, o acusado não foi localizado para citação desde o dia da denúncia em 17 de setembro de 2018, e por esse motivo o feito foi suspenso.

Em audiência, a análise do crime de natureza grave causou clamor e sentimento de revolta na sociedade, sobretudo na família da vítima, o que assegurou o andamento do processo e determinou aplicação da lei penal com o pedido de prisão preventiva do acusado.

Recentemente, Gilmar se pronunciou através de redes sociais esclarecendo sua mudança repentina para o outro estado, e refutou as supostas denúncias de abusos contra vulneráveis direcionadas a ele.

SAIBA MAIS: Pastor que orava e cantava pelas ruas de Sena se despede da cidade: “Gratidão”

Os moradores, por sua vez, não aceitaram as explicações e associaram a rápida mudança do pastor às sérias denúncias feitas contra o “conhecido pregador da palavra de Deus”.

O acusado afirmou em sua última declaração que sua mudança teve o único objetivo de ministrar o evangelho em outras cidades, mas em nenhum momento revelou o nome do município ou do Estado em que vive atualmente.