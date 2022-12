Pimenta: a dois dias do Natal, Bocalom e Marfisa intensificam ações de solidariedade

Natal

Vai chegando o Natal e as ações de apoio ao próximo, sobretudo aos mais necessitados, se intensificam. Tanto por parte do poder público, da iniciativa privada, ou até do cidadão comum. É momento de alegria e reflexão, mas também de estender a mão.

Prefeitura

A Prefeitura de Rio Branco também entrou nessa corrente do bem. Só hoje foram duas ações: a entrega de 150 sacolões e brinquedos na Escola Dom Giocondo, na Cohab do Bosque, através do projeto “Rede do Bem”, e o oferecimento de 500 refeições gratuitas por dia, com decreto publicado nesta sexta-feira (23), no restaurante popular de Prefeitura, na região da Baixada da Sobral. As duas ações tem o dedo da vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Marfisa Galvão (PSD) e contaram com o apoio irrestrito do prefeito Tião Bocalom (PP).

Reconhecimento

Quero deixar registrado aqui na coluna também o esforço do diretor de assistência social do município, Jefferson Barroso, para que tudo desse certo e acontecesse conforme o planejado. Barroso é pau pra toda obra e tem feito um trabalho de grande relevância na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) ao lado de Marfisa e da equipe.

Até debaixo d’água

O ainda ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), mostrou que continua fiel ao presidente Bolsonaro (PL) mesmo após a derrota. O senador licenciado mandou espalhar outdoors em seu estado com uma foto ao lado de Bolsonaro com os seguintes dizeres: “Meu presidente, quero agradecer a oportunidade de estar ao seu lado neste governo e reconhecer seu trabalho em favor do povo do Piauí e do Brasil! Obrigado, Capitão!”.

Problema?

Nogueira, que deve retomar o comando nacional do Progressistas ainda esta semana, pode ter criado um problema para seus aliados, inclusive ao governador Gladson Cameli, que é seu correligionário. Enquanto grande parte dos políticos de mandato do PP já mantém um clima de harmonia com o governo eleito, Ciro, maior cacique da legenda, dá um claro sinal que ainda não desceu do palanque.

Encontro

E por falar em Ciro Nogueira, a deputada federal eleita Socorro Neri (PP) divulgou nas redes sociais um encontro que teve com o ministro na última quinta (22). “Iniciando esta quinta-feira aqui em Brasília numa excelente conversa com o ministro Ciro Nogueira, que na próxima sexta-feira estará de volta à presidência nacional do Progressistas. Sigamos juntos!”

Piso da Enfermagem

Foi finalmente publicado, na edição desta sexta (23) do Diário Oficial da União, a emenda constitucional que estipula que a União ajudará Estados e municípios a pagar o novo piso da enfermagem. A medida já havia sido aprovada no Senado na na última terça (20). A ajuda da União foi a solução encontrada pelo Congresso após a decisão do STF de bloquear o pagamento do piso por entender que haveria riscos financeiros e à empregabilidade da categoria caso a proposta anterior fosse aprovada.

Ministérios

Os tão esperados ministros do novo governo Lula finalmente foram apresentados ao público ontem. Os escolhidos foram: Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Jorge Messias (Advocacia Geral da União), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Esther Dweck (Gestão), Márcio França (Portos e Aeroportos), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Cida Gonçalves (Mulheres), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Margareth Menezes (Cultura), Luiz Marinho (Trabalho), Anielle Franco (Igualdade Racial), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio) e Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União). Antes, Lula já havia anunciado os nomes de Fernando Haddad (Fazenda), Flávio Dino (Justiça), José Múcio Monteiro (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Rui Costa (Casa Civil).

Mistério

Apesar de tantos nomes anunciados para os ministérios, ainda restam alguns mistérios. É que até agora, das 37 pastas, ainda faltam 16 nomes serem divulgados. A expectativa é que sejam anunciados até a próxima terça (27). Dois acreanos estão nessa disputa e vivem a expectativa de serem “convocados”: Marina Silva (Rede) e Jorge Viana (PT).

Paz

Para finalizar a coluna em clima de Natal, nada melhor que uma notícia de paz. E essa vem lá do outro lado do planeta. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou ontem à Reuters que o seu país quer o fim da guerra contra a Ucrânia. “Nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas acabar com esta guerra. Vamos nos esforçar para acabar com isso, e quanto mais cedo melhor”, disse Putin à agência internacional Reuters.