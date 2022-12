Presidente da Fiesp recusa convite de Lula para ministério

O empresário Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) recusou o convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministro Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Na conversa com o presidente eleito, segundo pessoas a par do assunto ouvidas pelo GLOBO, Gomes afirmou que razões de compliance (conformidade na governança empresarial) o impedem de deixar a gestão de suas empresas no momento.