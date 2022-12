Protestos: estrada que liga o Acre ao Peru pode ser bloqueada a qualquer momento

Os acontecimentos após o afastamento do ex-presidente do Peru Pedro Castillo, deposto em um julgamento de impeachment na semana passada e depois preso, vêm ocasionando vários protestos entre apoiadores e opositores.

As manifestações que resultaram até em mortes fizeram com que Dina Boluarte, a nova presidente do Peru, anunciasse antecipação das eleições no país para abril de 2024.

O motivo por trás da medida é a crise política que tomou o Peru desde a semana passada, com a destituição e prisão de Pedro Castillo após uma tentativa de golpe de estado.

Neste domingo (11), manifestantes que defendem a renúncia da nova presidente tomaram o aeroporto de Arequipa, segunda maior cidade do Peru.

Segundo foi informado à redação do jornal oaltoacre.com, a partir desta terça-feira, dia 13, várias barreiras na estrada que liga o município de Iñapari, que faz divisa com a cidade de Assis Brasil, podem ser levantadas por opositores e simpatizantes de ambos os lados.

As autoridades policiais informaram ainda que estarão realizando trabalhos para manter a trafegabilidade e que os trabalhos nos postos de controles estarão funcionando normalmente.

Mesmo assim, autoridades pedem que viajantes procurem informações antes irem ao país (Peru) pelo Acre, para não correrem riscos de ficarem parados nestas barreiras que possam surgir.

‘Greve por tempo indeterminado’

Enquanto isso, sindicatos rurais e organizações camponesas e indígenas ressoam os tambores, anunciando “uma greve por tempo indeterminado” a partir desta terça-feira, somando-se aos pedidos de fechamento do Congresso, antecipação das eleições e de elaboração de uma nova Constituição, segundo um comunicado da Frente Agrária e Rural do Peru.