Quatro aeroportos brasileiros estão entre os 10 melhores do mundo em 2022

O Brasil tem quatro dos 10 melhores aeroportos do mundo em 2022. Os dados são do ranking internacional AirHelp Score deste ano, que avaliou 151 aeroportos a partir de 10 mil avaliações de usuários de 30 países.

O Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, em Recife/Guararapes (PE), figura na segunda posição da lista, em que perde somente para o Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão.

Em seguida, entre os brasileiros mais bem colocados aparece o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na quarta posição.

Em sexto e sétimo lugares estão os aeroportos Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), e Congonhas, em São Paulo (SP).

Outros três aeroportos brasileiros aparecem na lista geral, estando ainda entre os 20 melhores do mundo.

São eles: Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (11º); Aeroporto Internacional de Guarulhos (13°), em São Paulo, e o Santos Dumont (16°), no Rio de Janeiro.

A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro e outubro deste ano com base na pontualidade, opinião dos clientes quanto aos serviços aeroportuários (que inclui tempo de espera, acessibilidade, limpeza e equipe do aeroporto) e alimentação e lojas.

Publicado desde 2015, o último ranking da AirHelp foi produzido em 2019, ano em que somente os aeroportos Afonso Pena, no Paraná, e Viracopos figuraram entre os 10 melhores.

Confira abaixo 10 melhores aeroportos do mundo em 2022, segundo ranking AirHelp Score:

Aeroporto Internacional de Tóquio (Japão) Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (Brasil) Aeroporto Internacional de Narita (Tóquio) Aeroporto Internacional de Viracopos (Brasil) Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi (Índia) Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves (Brasil) Aeroporto de São Paulo/Congonhas (Brasil) Aeroporto Internacional de Gimpo (Coreia do Sul) Aeroporto Internacional de Dubai (Emirados Árabes Unidos) Aeroporto Internacional de Jeju (Coreia do Sul)

Melhores Companhias Aéreas

O AirHelp Score também elege as melhores companhias aéreas do ano com base na avaliação dos usuários nos quesitos de pontualidade, opinião do cliente (que inclui classificação das refeições, nível de conforto e a tripulação), e eficiência nas reivindicações de indenização.

Entre as 10 melhores, a brasileira Latam aparece na quinta posição. Quem lidera a relação é a Qatar Airways.

Ao todo, 64 companhias aéreas entraram no ranking.

Da pontuação geral, outras duas brasileiras figuram entre as melhores do mundo: Gol (36°) e Azul (45°).