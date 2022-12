RBD: Alfonso Herrera ‘culpado’ pelo fim da banda, namoros e brigas; veja 8 curiosidades do grupo

A banda RBD anunciava seu fim há 14 anos, com Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez e Alfonso Herrera, seguindo caminhos diferentes. Com o último show anunciado em 2008, um possível reencontro deles pode acontecer em 2023, depois que os integrantes – menos Herrera – alteraram suas fotos de perfil nas redes sociais da conta pessoal para uma com o logo da banda. Porém, o que levou ao fim do Rebelde?

Integrantes do grupo RBD - Publicidade- Foto: RBD / Divulgação / Estadão

O Estadão listou 8 curiosidades sobre o RBD, relembrando desde o surgimento, os namoros entre os integrantes, como estão os protagonistas hoje, os reencontros e quem decidiu acabar com a banda. Leia abaixo.

1. Quando surgiu o RBD?

O RBD surgiu da novela mexicana Rebelde, que teve três temporadas, entre 2005 e 2006, produzida pela Televisa e exibida originalmente pelo canal Las Estrellas. No Brasil, o SBT foi o responsável por trazer os episódios. Houve ainda uma versão brasileira da novela, na Rede Record, com Mel Fronckowiak, Micael Borges, Lua Blanco, Chay Suede, Sophia Abrahão e Arthur Aguiar.

2. Quando aconteceu o último show do RBD?

A chamada Turnê do Adeus passou por países como Brasil, Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos, Peru, Chile, Eslovênia e Sérvia. A última apresentação ocorreu em 21 de dezembro de 2008, em Madrid, na Espanha.

3. O RBD já se reuniu de novo?

Em 2020, o grupo se reuniu novamente e lançou o single ‘Siempre He Estado Aquí‘, para promover o show virtual ‘Ser O Parecer: The Global Virtual Union’. A live ocorreu no dia 26 de dezembro de 2020, durante a pandemia da covid-19, e ficou marcada como a primeira apresentação do grupo após a separação.

Em 2021, foi lançado o álbum ao vivo que leva o mesmo nome do concerto. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram desses projetos, alegando questões pessoais.

Em outubro deste ano houve a reunião dos ex-colegas de elenco no casamento da atriz Maite Perroni com o produtor de televisão Andrés Tovar. Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann, que protagonizaram a novela ao lado da artista, compareceram à cerimônia. Além do elenco principal, Angelique Boyer, que interpretou Vicky, também marcou presença e curtiu com os amigos.

4. Namoro entre os integrantes do RBD

Dulce Maria e Alfonso Herrera foram namorados na vida real. O romance entre os atores começou em 2002, durante as gravações de outra produção, Clase 406, e durou até 2005.

“Todas as meninas queriam estar com eles. Íamos a qualquer país e eles podiam escolher, sabe? […] Não éramos mais namorados, mas obviamente é muito difícil terminar uma relação sem ter espaço para o sofrimento”, disse a atriz em entrevista ao programa En compañia de…, exibido em 2015.

Outros romances que acontecerem enquanto a novela estava no ar foram entre Anahi e Christopher von Uckermann, eles estiveram juntos por quase um ano e Maite Perroni também manteve um relacionamento com Guido Larris, baixista da banda.

5. O RBD vai voltar?

Os integrantes do RBD publicaram um vídeo do grupo com a legenda “Soy Rebelde!!!”, no Instagram e Twitter das contas pessoais e da banda anunciando a criação de um novo site após rumores de uma possível turnê da banda mexicana. No entanto, a página de Alfonso Herrera, continua inalterada – dando a entender que ele não fará parte desse possível reencontro.

Ao clicar no endereço, aparece o dia 19 de janeiro de 2023 com contagem regressiva. Também há campos para inserção de dados como nome, e-mail e cidade. No entanto, o motivo da divulgação do site e data permanece um mistério.

6. Como estão os integrantes do RBD hoje?

Anahi, a Mia

Anahi, 39 anos, é mãe de dois filhos, Manuel e Emiliano, frutos do casamento da artista com Manuel Velasco Coello, ex-governador do Estado de Chiapas, no México.

Em janeiro, ela voltou para a música com o single Latidos, escrito para seu primogênito. Seu último álbum foi em 2016, Inesperado. Em 2020 ela anunciou o lançamento da sua linha de maquiagem, An Makeup.

Alfonso Herrera, o Miguel

Alfonso Herrera, 39 anos, após o fim da novela adolescente, deixou a carreira musical e fez algumas novelas e filmes, dentre eles La Dictadura Perfecta, em 2014, que conquistou uma das maiores bilheterias de cinemas do México. Depois, estreou na série da Netflix, Sense 8, onde ficou de 2015 a 2018.

Esteve presente também na série O Exorcista e integrou o elenco de Queen of the South. Já em 2020 protagonizou o filme El Baile de los 41 e recebeu o Prêmio Ariel de Melhor Ator. E esse ano integrou a quarta e última temporada da série norte-americana Ozark.